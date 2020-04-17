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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قبل شم النسيم.. وفرة من البيض والدواجن في الأسواق

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:26 ص
البيض والدواجن
البيض والدواجن
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق قبل شم النسيم بيومين.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبيض بمعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة.

وأكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن هناك وفرة من الدواجن في الأسواق ولا حاجة لرفع الأسعار.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع إلى مليار فرخة سنويًا.

ولفت إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت من قبل المواطنين.

ولفت السيد إلى أن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 28 جنيهًا للكيلو.

وأضاف السيد، فى تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الدواجن تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 32-35 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن البلدى من المزرعة 30 جنيهًا وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيهًا للكيلو.

في السياق نفسه، رصدت الدستور أسعار الكتكوت بين 9-11 جنيهًا، فيما سجل سعر كرتونة البيض 28 جنيهًا وتباع للمستهلك 33-35 جنيهًا، وذلك بعد آخر انخفاض سجلته الأسبوع الجاري.

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