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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يهبط بفعل تفاؤل حيال خطط أمريكية لإعادة فتح الاقتصاد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:08 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمائة، اليوم الجمعة، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج مرض "كوفيد-19".

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9 بالمائة في وقت سابق من الجلسة.

لكن المعدن الأصفر مرتفع نحو 0.5 بالمائة منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي بسبب تنامي المخاوف بشان أسوأ ركود في عقود.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمائة إلى 1718.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب إنه بينما يوجد عدم تطابق زمني بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، فإن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تعاف ربما يأتي بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع، وهو ما يضغط بدوره على الذهب.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات، أمس الخميس، تهدف لتنشيط الاقتصاد الأمريكي من الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا.

وتراجعت أسعار الذهب في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض "كوفيد-19".

وأصيب المستثمرون بالصدمة أيضا بفعل بيانات من الصين، أظهرت انكماش اقتصاد البلاد للمرة الأولى منذ عام 1992 على الأقل في الربع الأول بسبب تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أن الإنتاج
الصناعي تراجع بأقل من المتوقع ليهبط 1.1 بالمائة في مارس مقارنة مع مستواه قبل عام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 2.1 بالمائة إلى 2199.18 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2.6 بالمائة إلى 15.21 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.9 بالمائة إلى 776.21 دولار للأوقية.

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