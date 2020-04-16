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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تبحث تطبيق قرار منع دخول رأس البر

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:27 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تطبيق القرار الصادر أمس بشأن اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط والتى تأتى ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات خلال فترة أعياد الربيع، لافتة إلى قيامها بإجراء زيارة لليوم الثاني على التوالى للوقوف على آليات التنفيذ ومحاسبة من يثبت تقصيره.

و شملت تلك الزيارة تفقد بوابتى رأس البر الشرقية والغربية لمتابعة إجراءات منع الدخول لغير قاطنى المدينة ومنع سيارات السرفيس من الدخول نهائيا وكذلك التأكد من غلق المعديات بين مدينتى رأس البر وعزبة البرج وكذا إيقاف حركة المراكب النيلة وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية.

وقد وجهت محافظ دمياط للواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالمتابعة الدورية على الشواطئ ومنطقة اللسان بعد غلقهم للحد من التجمعات خلال تلك الفترة وكذلك العمل على تكاتف الجهود والتنسيق الجيد مع الجهات الأمنية وإدارة المرور لاتمام الأعمال على الوجه الأكمل، لافتة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة حيال من يثبت تقصيره فى تنفيذ تلك المهام.
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

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