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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق في اتهام 3 عاطلين بهتك عرض شاب وابتزازه في مايو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:39 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
نجلاء رفاعي
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تواصل نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع 3 شباب متورطين في هتك عرض شاب وتصويره.

وقررت النيابة عرض المجني عليه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتحرير هواتفهم المحمولة وفحص الفيديوهات والصور المرتبطة بالواقعة.

واعترف المتهمون باستدراج المجني عليه إلى منطقة جبلية بجوار مسكنهم وتعدوا عليه جنسيًا، وصوروه أثناء ذلك، ثم ابتزازه لدفع مبلغ مالي، فأخبر شقيقه فهددوه بنشر الفيديوهات على شبكة الإنترنت.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى النقيب أحمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من المدعو "أ.م"، 35 سنة، ومقيم بدائرة القسم، مفاده قيام 3 أشخاص بهتك عرض شقيقه وعمره 17 عاما.

وعقب ذلك قام الجناة بإرسال مقطع فيديو له أثناء ممارستهم الشذوذ مع أخيه، وساوموه على دفع مبلغ 4 آلاف جنيه، نظير عدم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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