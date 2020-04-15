الدفاع الأمريكية: زوارق تابعة لإيران هددت سفننا في الخليج

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم عن اقتراب عناصر من الحرس الثوري الإيراني بشكل "مهدِد ومزعج" من سفن حربية في الخليج العربي.وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" في بيان لها أن سفنا حربية أمريكية أصدرت تحذيرات بطرق مختلفة لزوارق الحرس الثوري الإيراني لدى اقترابها منها.وشددت الدفاع الأمريكية على أن تحركات القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية للخليج العربي "خطيرة واستفزازية".يذكر أن وكالة رويترز أشارت أمس إلى اقتراب عناصر إيرانية من إحدى السفن بالخليج واقتربت من الصعود على سطحها، فيما أكد وزير الدفاع الأمريكي أن القوات الأمريكية لن تتوانى في الرد على تهديدات تقوم بها بعض الدول بسبب انشغال الولايات المتحدة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.