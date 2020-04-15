والد الشهيد محمد الحوفي: «هنفضل ورا الإرهابيين»

ظهر فوزي الحوفي، والد المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء مطاردة عناصر إرهابية بالأميرية، أمس الثلاثاء، متأثرا بشدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، قائلًا: "ربنا يرحم ابني ونحسبه شهيدًا عند الله".وقال والد الشهيد، إن محمد ابنه الوحيد، فهو ليس لديه أي أبناء ذكور غيره ولديه ابنتان أيضا، موجهًا رسالته للإخوان والإرهابيين، قائلًا: "خونة وجبناء وإحنا هنفضل وراهم".وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، مقتل سبعة عناصر إرهابية في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الأقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".