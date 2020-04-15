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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رغم كورونا.. توقعات بتحقيق نمو اقتصادى الفترة المقبلة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:26 م
نمو اقتصادي
نمو اقتصادي
رباب الأهواني
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عرضت قناة "ten"، تقريرا مصورا عن كيفية تأثر الاقتصاد المصري بجائحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، وحمل عنوان "رغم كورونا.. توقعات بتحقيق نمو للاقتصاد خلال الفترة القادمة".

وكشف التقرير، أن أزمة فيروس كورونا المستجد شبح نسج على العالم خيوطه شل حياة العالم وهدد عجلة الإنتاج وتسبب في هلع كبير بين مواطني العالم، مضيفا: أنه مع تزايد الأمل في سرعة الخلاص منه يلوح في الأفاق أزمات اقتصادية تلاحقها.

وأضاف التقرير، أن الأمر في مصر كان مختلفا بعض الشيء فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للفيروس ولتقليل تداعياته على الاقتصاد المصري والذي حقق نموا يعد من أعلى معدلات النمو بين دول العالم في الفترة الأخيرة مع توقعات إيجابية لنمو أفضل بالمستقبل.

وأشار التقرير إلى أن الانفراجات تأتي من رحم الأزمات، وعملت الحكومة للعمل لتحويلها من محنة لمنحة، ولم تتوقف المصانع عجلة الإنتاج عن الدوران، وعرق العمال لم يجف من فوق جباههم رغم صعوبة الظروف، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المطهرات وجميع وسائل الوقاية من ذلك الفيروس اللعين.

وبين التقرير أن مصر نجحت في تحقيق زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة تصل 2%، مع تراجع كبير في الواردات بنسبة 24%.

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