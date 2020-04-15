خال المقدم محمد الحوفي: أخبر والده أن الشهادة مشروعه قبل وفاته بأسبوع

قال المستشار عبدالله محمد مهنا، خال المقدم محمد فوزي الحوفي شهيد حادث الأميرية، إن الشهيد كان نموذجا رائعا للضابط الشجاع، وهو من عائلة متيسرة، وكان يطلب الشهادة، معقبًا: "قال لوالده قبل وفاته بأسبوع إنه يريد أن يكون مشروع شهيد".وأضاف "مهنا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الشهيد تعرض لإصابة عام 2016 وأصر على استكمال عمله.وتابع: "ربنا اختاره للشهادة واختار والده ووالدته للصبر"، منوهًا بأن لديه ابنتين هما مريم عمرها 7 سنوات، وخديجة 4 سنوات.