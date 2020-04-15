«قضايا الدولة» تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

صرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة، بأن المستشار أبوبكر الصديق عامر، رئيس الهيئة، ومستشارى المجلس الأعلى للهيئة هنأوا، اليوم الأربعاء، البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول الأعياد القبطية وعيد القيامة.وجاء في برقية التهنئة: " داعين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأعياد وجميع المصريين في وحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".