«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

نجحت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية المصرية في القضاء على عناصر إرهابية اختبأت داخل عقار بمنطقة الأميرية في القاهرة، بعد تبادل لإطلاق النار.وحذرت وزارة الداخلية، منذ قليل، أهالي منطقة الأميرية بضرورة غلق النوافذ وعدم الاقتراب من منطقة إطلاق النيران بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية المسلحة.وكانت منطقة الأميرية قد شهدت إطلاق نار كثيف بين مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة ورجال الشرطة.