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الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب بتفعيل الحظر الشامل يوم شم النسيم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:44 م
الدكتورة إيفلين متى
الدكتورة إيفلين متى بطرس
إسلام نصير
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اقترحت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، على المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفعيل الحظر الشامل يوم شم النسيم، كخطوة احترازية واستباقية، لمنع أي تجمعات محتملة للمواطنين في هذا اليوم.

وأوضحت نائبة البرلمان، في مقترحها، أيام قليلة تفصلنا على يوم شم النسيم، الذي يحل يوم 20 من الشهر الجاري، وهو ما يشكل تحديًا جديًدًا أمام الحكومة، حيث جرى العُرف لدى المجتمع المصري أن يشهد هذا اليوم، تجمعات واسعة من المواطنين، احتفالًا به، إلا أننا ما نمر به من ظرف راهن يتحتم اتخاذ خطوة استباقية بتفعيل حظر شامل.

وأردفت أن هذا القرار الهدف من ورائه في  المقام الأول، حماية المواطنين وصحتهم والقضاء على أي فرصة لمنع انتقال العدوى، لافتة إلى أن هذا القرار سيكون استكمالأ لقرار إغلاق الشواطئ والمنتزهات ومختلف أماكن التجمعات والمراكز التجارية والمحال الكبرى والمولات.

وأضافت أن هذه الفترة فترة التحدي الصعب لدورة فيروس «كورونا»، والتي يجب أن تتضافر فيها جهود المواطنين مع جهود الحكومة، لمحاصرة هذا الوباء، حتى لا نصل إلى السيناريو الأسوأ.

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