مصرى فى ووهان: الالتزام بالتعليمات أهم أسباب السيطرة على الوباء (فيديو)

قال الدكتور سيد نشيوي، مدرس الوراثة والكيمياء الحيوية بجامعة وسط الصين الزراعية وعضو البعثة العلمية المصرية، إن التزام المواطنين بتعليمات الحكومة الصينية أسهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد.وأضاف، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع عبر فضائية صدى البلد، من مدينة ووهان الصينية عبر خدمة التراسل الفوري «سكايب»، أنه شعر بآلام في الأسنان وعندما ذهب للطبيب تم تحويله إلى مستشفى الحميات للاطمئنان عليه، حيث تم إجراء أشعة مقطعية على الرئة وجاءت نتيجة الفحوصات الطبية سليمة، ثم تم إجراء تحليل صورة دم وجاءت النتيجة جيدة أيضا، وتم التأكد من عدم إصابته بالفيروس.وتابع أن الحكومة الصينية اتخذت حزمة من الإجراءات بشكل متدرج في البداية، تم التنبيه على عدم الخروج فقط سوى لشراء السلع، ثم بعد مرور أسبوع تم منع خروج أي شخص نهائي، على أن يطلب كل شخص ما يريده من سلع عبر مجموعة من المتطوعين، ويتم دفع نفقتها بشكل إلكتروني، ويحصل عليها من أمام منزله.وكشف مدرس الوراثة والكيمياء الحيوية أن من ضمن المتطوعين دكتورا في الجامعة كان يقوم بشراء السلع ويقدمها إلى من يريدها، موضحا أنه عرض أن يشارك ضمن فريق المتطوعين لكن السلطات الصينية أبلغته بأنها تريد الحفاظ على سلامته.