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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: نلتزم بوقف إطلاق النار للتفرغ لمواجهة انتشار كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:49 م
اليمن
اليمن
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أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، الاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتبارًا من اليوم الخميس في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف صالح في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الخميس، أنه تم عقد اجتماعًا افتراضيًا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، وجهود وقف إطلاق النار بناءا علي توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره لمواقف دول التحالف بقيادة السعودية الشقيقة التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار.

وأكد " صالح" بأن سلامة اليمنيين ومصلحتهم تقع على رأس قائمة أولويات واهتمامات الشرعية وكرست جهودها لذلك وخصصت مبالغ مالية ووجهت باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيًا المجتمع الدولي والجهات الداعمة للإسهام في دعم اليمن أسوة ببقية الدول الأخرى بما يمكنها الاستعداد لأي مخاطر صحية محتملة.

وجدد نائب الرئيس التأكيد على موقف الشرعية الثابت في دعم الجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث وبما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، منوهًا إلى ما يتجرعه اليمنيون من معاناة على مختلف الصعد جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

من جانبه حمل المبعوث الأممي نائب الرئيس تحيات الأمين العام للأمم المتحدة إلى فخامة رئيس الجمهورية وشكره على التعاطي الإيجابي مع الدعوة للتهدئة ووقف إطلاق النار للتفرغ لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، معبرًا عن تطلعاته بأن يسهم وقف إطلاق النار في التهيئة لاتخاذ خطوات من شأنها تعزيز بناء الثقة والتوصل إلى حل سلمي.

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