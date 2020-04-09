نيابة بدر ترسل مخدرات ضُبطت مع 3 متهمين للمعمل الكيميائي

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، بإرسال كمية ضخمة من مخدر الهيروين ضبطت بحوزة 3 أشخاص بمدينة بدر إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، من ضبط 3 عاطلين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر مستقلين سيارة تاكسى ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرامات - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول.وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.