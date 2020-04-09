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الخميس 09 أبريل 2020 الموافق 16 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة بدر ترسل مخدرات ضُبطت مع 3 متهمين للمعمل الكيميائي

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:23 م
نيابة
نيابة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، بإرسال كمية ضخمة من مخدر الهيروين ضبطت بحوزة 3 أشخاص بمدينة بدر إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما طلبت سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، من ضبط 3 عاطلين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر مستقلين سيارة تاكسى ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرامات - مبلغ مالي – 3 هواتف محمول.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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