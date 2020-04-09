مد تعليق العمل بمكاتب الشهر العقاري 15 يومًا بسبب كورونا

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا باستمرار تعليق تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للجمهور لمدة 15 يوما حتى يوم 23 أبريل الجاري.يأتي ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد حماية للمواطنين.وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلًا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقًا.