وزير التعليم: ضبط المدرس مدعى سقوط سيستم الامتحانات الإلكترونية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التعرف على المعلم الذي قام بتحريض طلاب الصف الأول الثانوي على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية، وادعى سقوط السيستم الإلكتروني للامتحانات التجريبية.وأكد وزير التعليم، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضده تمهيدًا لفصله من مهنة التعليم السامية، وكذلك يتم الآن التعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في هذا العمل المؤسف".وتابع: "ستظل مصر بمعلميها وطلابها بخير، حيث إن طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية 580 ألف طالب لامتحان الجغرافيا إلكترونيًا".وأكد أنه قد توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.وأوضح وزير التعليم أنه قد نجح 580 ألف طالب من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني.