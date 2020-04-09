حقيقة خطوبة ناصيف زيتون والفنانة هيا مرعشلى

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار حول خطوبة الفنان السوري ناصيف زيتون، والفنانة الشابة هيا مرعشلي، ابنة الفنانة الراحلة راندة مرعشلي.وكشف برنامج "MBCTrending"، والمذاع عبر فضائية "mbc 4"، أن إدارة أعمال "هيا" ردت على هذه الشائعة مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة، وأن "هيا" لم تلتق ناصيف زيتون شخصيًا ولكنها تحب أعماله الفنية، كما أنها انزعجت من الشائعة ولا تعلم مروجها.وكان أخر أعمال ناصيف زيتون، أغنية "فارقوني" بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 31 والذي وافق يوم 25 سبتمبر، وهي من إخراج بسام الترك، وكلمات عدنا الأمير، وألحان أدهم، وشاركته في الفيديو كليب الفنانة روان بن حسين، كموديل للمرة الأولى، كما طرح أغنية "سلّمي" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ.