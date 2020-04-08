قيادات جامعة الأزهر يتبرعون براتب شهر لـ«تحيا مصر»

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، التبرع براتب شهر لصالح صندوق "تحيا مصر".وأكد المحرصاوي، في بيان له، أن القرار جاء تضامنا مع الحكومة وما تقوم به من جهود غيرِ عادية، وإجراءات احترازية في مواجهة وباء كورونا المستجد، وما تقوم به من دعمٍ للعمالة غير المنتظمة المتضررة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وقيادةً وحكومة.وأضاف البيان أن الجامعة تتقدم بالشكر الجزيل لمنسوبيها الذين يشاركوننا في هذا، كلٌّ حسبَ مقدرته. كما تدعو الجامعة المجتمع المدني للمشاركة في هذا التكافل الاجتماعي.