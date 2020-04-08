إغلاق كافيه بمركز ثقافي تابع لجامعة الزقازيق

كشف ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل إغلاق كافيه داخل مركز ثقافي اجتماعي تابع لجامعة الزقازيق، موضحًا أنه تم مصادرة كافة المعدات التي كانت داخله.وتابع: «سيتم اتخاذ ما يلزم قانونيًا لمن تعاقد مع هذا الشخص.. المخالفة غير مقبولة من أي شخص أو تحت أي ظرف».وأضاف محافظ الشرقية خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تأخذ الأمور المتعلقة بصحة المواطن بجدية شديدة، ولا تهاون مع أي جهة مطلقًا.وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تفاجئ بمشهد تجمع المواطنين بهذا الكافيه، وعلى الفور اتخذ ما يلزم تجاه الواقعة وتم مصادرة كافة المعدات به.