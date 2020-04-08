الرئيس الصربى يعلن إصابة ابنه بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مساء اليوم الأربعاء، إصابة نجله بفيروس كورونا المستجد.ووجه الرئيس الصربي اللوم في كلمة له إلى مسؤولي الدولة، مؤكدا أنهم استهانوا بتهديد كورونا، مشيرا إلى أن المسئولية تقع أيضا على عاتق الصرب العائدين من الخارج ما تسبب في تفشى الوباء متهما إياهم بأنهم كانوا يعلمون بإصابتهم لكنهم أتوا إلى البلاد لتلقي العلاج مجانا.يذكر أن عدد الإصابات حول العالم تخطى مليون ونصف إصابة فيما تجاوزت الوفيات 80 ألف حالة حتى اليوم، وأصيب العديد من الوزراء والمسئولين حول العالم بالوباء من بينه رئيس الوزراء البريطاني وولي عهد بريطانيا ووزراء من حكومته ووزراء في الحكومة الفرنسية والإيطالية.