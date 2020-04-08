حبس صاحب مخبز اختلس 543 ألف جنيه من أموال الدعم

قررت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس صاحب مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاستيلاء على 543 ألف جنيه من أموال الدعم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المقطم لاستيلائه على مبلغ 543851 جنيها عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائه على المبلغ المالى مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليًا طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية.