وقف أعمال 4 مباني بمطروح وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح في بيان إعلامي، اليوم الأربعاء، إنه تم إيقاف العمل لـ 4 مباني مخالفة بشارع التحريرن وخلف مصيف الزراعيين بالكورنيش الشرقي، وعلم الروم،وتم تحرير مخالفات لأصحابها وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات لتحويلها للنيابة العسكرية.وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، بأنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء للعمل بدون ترخيص لعدد 4 مباني مخالفة في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وذلك من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية لتحويل المخالفات الي النيابة العسكرية للذين يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.وشدد " المعداوي" على تطبيق القانون بكل حزم وقوة وأنه لا تهاون مع أي مخالفة بناء، نظرا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستلاء علي أراضي ملك للدولة مناشدًا المواطنين بعدم الشروع في البناء العشوائي علي أراضي ملك الدولة أو البناء المخالف في هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا.