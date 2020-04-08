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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعقيم أقسام الشرطة وسيارات الترحيلات ضد كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:02 م
تعقيم
تعقيم
هدير مصطفى
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كشف مصدر أمني استمرار أجهزة أمن القاهرة في عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكل أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية على مستوى العاصمة؛ لمنع انتشار ڤيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أن عمليات التعقيم تشمل تعقيم غرف الحجز وأماكن تجمع المواطنين "الاستيفا" ومكاتب الضباط والسجل المدني التابع لكل قسم، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم كافة سيارات الشرطة التابعة للقسم وسيارات الترحيلات والبوكس والڤان وسيارات النجدة الملاكي.

وجاء ذلك وفقًا للبرنامج الزمني الذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كل مرافق وزارة الداخلية من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كل المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.

وتم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير تماشيًا مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

تشمل أعمال التطهير والتعقيم كل مرافق السجون على مستوى الجمهورية وكل الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة؛ لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.

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