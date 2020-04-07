إحالة سيدة وسائق بتهمة ترويج المواد المخدرة بالشروق للمحاكمة

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة سيدة وسائق لترويجهما المواد المخدرة بمدينة الشروق، للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هما مروة.م، علاء س سائق، عثر بحوزتهما على ٣٤٤ كيس من مخدر الهيروين، ١٢٠ قطعة حشيش، ١٢١ قرص ترامادول.واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة الشروق، يفيد بقيام سيدة وسائق بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم وأقروا بترويجهم المواد المخدرة وبيعها بقصد التربح، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.