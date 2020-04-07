حفظ التحقيقات فى حريق مخزن ثلاجات بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية حفظ التحقيقات في حريق مخزن ثلاجات في منطقة الأزبكية وذلك لعدم وجود شبهة جنائية وأن ماسا كهربائي وراء اندلاع الحريق.ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الأماكن المجاورة.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة الأزبكية، وتم الدفع بـ ٤ سيارات إطفاء، فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.