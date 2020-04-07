التحفظ على كمامات مغشوشة داخل مصنع بالتبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، حجز عاطلين يديران مصنع "تحت بير السلم" وبداخله كميات كبيرة من الكمامات غير صالحة للاستخدام المغشوش قبل توزيعها على المحال والمنافذ، على ذمة التحريات، والتحفظ على المضبوطات.كانت وردت معلومات الرائد محمد البكري، رئيس مباحث التبين بتواجد أشخاص يحاولون شقة لمصنع بدون ترخيص لإنتاج الكمامات غير الصالحة ويقومون بتوزيعها على المحلات.وبتقنين الإجراءات القانونية وتتبع خط سير المتهمين بعمل أكمنة بجوار المكان المستهدف تم مداهمة المصنع وتم ضبط عامل وصاحب المصنع، وعثر بداخله على 2 ماكينة خياطة و7 آلاف كمامة مغشوشة مجهزة لبيعها بالأسواق وعلى محال المنظفات ومنافذ البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.