الإحصاء يصدر النسخة الجديدة من «مصر في أرقام»

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النسخة السنوية من كتيب "مصر فى أرقام"، يشمل الإحصائيات الديموجرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.وأوضح جهاز الإحصاء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الإصدار الجديد يشمل أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصائيات الديموجرافية التي تشمل السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق، والإحصائيات الإجتماعية التي تشمل التعليم قبل الجامعي من أعداد (المدارس، الفصول، تلاميذ)، والتعليم الجامعى (مقيدون، خريجون) والمراكز البحثية من حيث الإنفاق على البحث العلمي وبراءات الاختراع،وتضم أيضا الأسـرة والمستشفيات والعلاج على نفقة الدولة.وتابع أن الإصدار يضم الإحصائيات الثقافية والنشاط الفني والإحصائيات الاقتصادية التي تغطي التجارة الخارجية،فضلا عن الناتج المحلي، ميزان المدفوعات، الدين الداخلي والخارجي والإنتاج الزراعي ونسبة الإكتفاء الذاتي والإنتاج الصناعي، وإحصائيات النقل والاتصالات وكذا إحصائيات السياحة والبيئة.وأشار إلى أن الإصدار يتميز بما يتضمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال عامي 2019-2020 والتي تعطي صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التي طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية وبهدف توفير إصدار إحصائي مختصر يحقق سهولة وسرعة استخراج المعلومات والبيانات.ويأمل الجهاز بهذا الإصدار في توفير احتياجات مستخدمي البيانات من متخذي القرار والباحثين والأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر في أرقام 2020 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز