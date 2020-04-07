حبس 3 متهمين بخطف صاحب شركة في مايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف صاحب شركة مقاولات، ومطالبة نجله بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بأن أحد الأشخاص مالك شركة مقاولات، أثناء سيره بالسيارة قيادته متجهًا للشركة عمله، فوجئ بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم واصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة.واتصلوا بابنه وطلبوا منه مبلغ مالى قدره مليوني جنيه كفدية لإطلاق سراحه إلا أن نجله تفاوض معهم واتفق على دفع مبلغ 250 ألف جنيه، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق الكريمات، وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص مقاول، ونجل شقيقته "سائق" وآخر مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.