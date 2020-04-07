حبس سائق وعاطل يروّجان «الحشيش» بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، الثلاثاء، حبس سائق وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم: "إسلام. م"، سائق، "نبوّي.ع"، عَاطل، بحوزتهم على 200 جرام من مخدر الحشيش.كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام سائق وعاطل بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحرّيات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من الحشيش وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.