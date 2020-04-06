على جمعة: هذا ما يجب فعله فى ليلة النصف من شعبان

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا في زمن نفحةٍ ربانية، ومنحةٍ صمدانية أنتم الآن قربتم على ليلة البراءة، على ليلة الصك، على ليلة النصف من شعبان.وأوضح أنها ليلة يغفر الله فيها لجميع الناس من المسلمين، ولا يغفر للمشركين ولا لكاهنٍ يضرب الغيب ويشوّش أمر الناس، ولا لمشاحن ولا لمدمن خمر يغيب عقله ويخرج عن حد التكليف، ولا لمصرٍ على زنا ولا لعاق والديه، ويغفر الله لمن سوى هؤلاء، ويترك الحاقد في حقده والغلاّل في غله.وأشار إلى أنه مع آذان مغرب يوم الثلاثاء -إن شاء الله تعالى- تبدأ ليلة النصف من شعبان التي كان يسميها عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بليلة البراءة، لكثرة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضلها، قوموا ليلها، صوموا نهارها، وتخل أيها المسلم عن تلك العوائق التي تحول بينك وبين الدخول في دائرة رحمة الله، والخروج عن دائرة سخطه سبحانه.وأكد مفتي الديار السابق، أنها ليلة عظيمة تستقبلكم أكثروا من الاستغفار في هذه الليلة، ومن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.