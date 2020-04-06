الباز: «صرف الـ500 جنيه» شائعة إخوانية هدفها إصابة أكبر عدد بكورونا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنَّ الترويج لشائعة صرف مبلغ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تسبب في حدوث تكدسات أمام البنوك اليوم، لافتًا إلى أنَّ الهدف من ترويج مثل هذه الشائعات هو إحداث تكدّس لإصابة أكبر عدد ممكن بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأضاف «الباز» خلال حلقة الإثنين من برنامجه «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، أنَّ جماعة «الإخوان» الإرهابية دائمًا ما تبحث عن إضرار المصريين والضغط على الدولة وإفساد خطة الدولة لمواجهة كورونا.وتابع: «في عمالة غير منتظمة مسجلة عند الدولة قبل أزمة كورونا، وعددها 120 ألف شخص، وهؤلاء هم مَن أعلنت الدولة عن صرف إعانات لهم عبر البريد، أما الأعداد الأخرى التي أعلنت الدولة عن صرف 500 جنيه لهم، فقد سجلوا بياناتهم عبر موقع وزارة التضامن، وهؤلاء جار بحث حالتهم ولم تعلن الدولة حتى الآن موعد صرف الأموال لهم».