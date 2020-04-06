السيسي يوجه الحكومة بالإسراع فى بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، و وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك السادة مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.