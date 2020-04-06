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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مرشد سياحي يكشف تفاصيل إصابته وابنه بعدوى كورونا (فيديو)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:19 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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قال محمد حسين النشوقاتى، مرشد سياحى مصاب بكورونا ومتواجد فى الحجر الصحى بالاسماعيلية، إنه يعمل كمرشد سياحى للمراكب السياحية بين الاقصر واسوان.

وأضاف المرشد السياحي المصاب بكورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة "، المذاع على فضائية " dmc"، أنه مرشد متخصص فى اللغه الالمانية وكان مصاحب لإحدى المجموعات السياحية فى اواخر شهر فبراير الماضي.

وأوضح المرشد السياحى المصاب بكورونا ومتواجد فى الحجر الصحى بالاسماعيلية، أن المجموعة كانت مكونة من 80 فرد تقريبا يحملون الجنسية الالمانية، موضحا أنه شعر ببعض التعب كأعراض البرد الشديد وتم تشخيص حالته في البداية بانها التهاب شعبى حاد.

واكد أنه التزم بالراحة فى المنزل لمدة خمس ايام، مضيفا: "سمعت خبر وفاة أحد السائحين الالمان بفيروس كورونا مما جعلنى أشعر بالقلق تجاه عائلتى وقاموا جميعًا بالكشف الطبى ليكتشف انه اصيب بفيروس كورونا هو وابنه ادم".

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