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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غلق 7 مراكز تعليمية وضبط 190 محلًا ومطعمًا مخالفًا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:49 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية جهودها فى إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات
العامة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 553 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 219 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، إضافة إلى ضبط 190 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 7 أماكن نشاط تعليمي مخالف وتجمعات طلابيّة "مراكز للدروس الخاصة".

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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