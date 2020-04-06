حجز 4 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء في 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو، برئاسة المستشار علاء عزت بحجز 4 أشخاص 24 ساعة بتهمة التشاجر بالأسلحة البيضاء على ذمة التحريات.وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير بقطاع أمن القاهرة، من فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء؛ بسبب خلافات الجّيرة بمدينة 15 مايو.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بتلقيه إشارة من المستشفى العام، تفيد استقبال شخصين مصابين بكسر في الذراع، إثر مشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وتمكّن رجال المباحث من فض المشاجرة وضبط 4 أشخاص من طرفي الواقعة وبحوزتهم أسلحة بيضاء، تم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.