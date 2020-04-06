أنسية حسونة: «نسب إصابات كورونا مقبولة والمسألة عاوزة صبر»

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن جروب «واتس آب» الخاص بأعضاء المجلس طرح فكرة التبرع والدعم للمتعثرين بسبب أزمة كورونا، خاصة أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس من كبار رجال الأعمال.وأضافت «حسونة»، خلال حوارها ببرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on e»، أن هذا الوقت هو المناسب لمساعدة المواطنين، خاصة العمالة غير المنتظمة، لحماية كرامة الناس.وأوضحت أن بعض رجال الأعمال من أعضاء المجلس أكدوا التكفل بعدة آلاف من الأسر، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، من ناحية العزل والحظر والقرارات الأخيرة، ثمن قليل مقابل حماية أنفسنا وأولادنا وأحفادنا.وتابعت: «النسب في مصر مقبولة جدًا مقارنة بأي دولة أخرى، والمسألة عاوزة شوية صبر».وأعربت عضو مجلس النواب عن تفاؤلها، متابعة: «ربنا هيفرجها، ولازم ناخد الجوانب الإيجابية من أزمة كورونا».وبينت أن مجلس النواب يعقد جلسات التصويت عبر الفيديو كونفرانس، لافتة إلى أن ذلك منعًا للتكدس.