هل من الضروري حرق جثث المتوفين بكورونا؟

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم ومدير مستشفى القصر العيني السابق، إن فيروس كورونا كائن "ميت"، ولكنه يتحول إلى فيروس نشط بعد دخوله جسد الإنسان.وأضاف عبدالمقصود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن فيروس كورونا قبل دخوله جسد الإنسان مثل شريحة الموبايل وهي خارج الموبايل، لا قيمة لها إلا بعد وضعها في الجهاز المحمول.وعن إجراءات دفن الموتى بكورونا، قال: "الاجراءات الواجب اتخاذها مع الميت بكورونا، هي نفس الإجراءات الواجب اتخاذها عند التعامل مع شخص حي مصاب بكورونا، فيجب أن يرتدي المُتعامل مع المصاب ارتداء كمامة وجوانتي، وارتداء بدلة خاصة، لذلك من الطبيعي تغسيل الموتى بكورونا، ودفنهم بشكل عادي ولكن مع وضع جسد المتوفي بعد تكفينه في بيلاستك خوفًا من إصابة المتعاملين مع الجسد، أما وضع الجثمان في صندوق خشبي أو حرق الجثمان هو إجراء احترازي".