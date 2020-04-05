خالد الجندى: البخلاء سبب الفيروسات (فيديو)

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سبب الفيروسات هو بخل البخلاء.وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن سبب وجود الفقراء الجياع، هم الأغنياء البخلاء، متابعا: "يا غني ياللي ربنا ميسرهالك، رزق هؤلاء الناس الفقراء عندك".وأردف: "كل واحد غني مسئول عن الفقراء في عائلته، وكل صاحب عمل مسئول عن البحث عن العمال ودفع مرتابتهم".وأشار إلى أن هناك سيدة كانت لا تمتلك من الحياة إلا معاشها، وكانت تعاني من المرض، فأنقصت من دوائها لتدفع صدقة للفقراء والمساكين.