أسقف بني مزار: لا تقل إني أهلك ما دام الله في سفينة حياتك

وجّه الأنبا أثناسيوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني مزار بمحافظة بني سويف، رسالة مكتوبة إلى الأقباط عبر الصفحة الرسمية للإيباشية، قائلًا: "ثِق أنه إن كان الله معك؛ فلو انقلبت الجبال إلى قلب البحار؛ لا تخف شرًا.وتابع في رسالته: "اسأل نفسك قبل أن تنتهي هذه الفترة المقدسة بالصوم، وتستقبل أسبوع البصخة؛ هل الله معك ؟، موضّحًا كل أسراره لك؟ لأن سرَّ الرب لخائفيه، ولهم يعلن عهده".وأضاف الأنبا أثناسيوس في ختام رسالته: "لا تقل إني أهلك، فمادام الله في سفينة حياتك فلا تقُل أبدًا إني هلكت".