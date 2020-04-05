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الأحد 05 أبريل 2020 الموافق 12 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل لاتجاره فى المواد المخدرة

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:32 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، الأحد، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 150 جرامًا من الحشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

البداية كانت أثناء خروج قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، حيث اشتبه رجال المباحث في عاطل يدعى "ي. ب" 23 سنةً، وشهرته "أزعرينة"، وعقب تفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بلغت 150 جرامًا ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمُواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقرّ بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

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