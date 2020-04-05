اليوم.. الكنيسة تحتفل بالأحد السادس من الصوم الكبير

تحتفل الكنيسة القبطية الارذوكسية، اليوم الأحد، بأحد المولود أعمى، والذي يطلق عليه "أحد التناصير"، وهو الأحد السادس من الصوم الكبير والذي يسبق أحد الشعانين وأحد القيامة.وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الصوم الكبير في 24 فبراير الماضي، على أن تختمه مع ليلة عيد القيامة في 18 أبريل المقبل، ليحتفل الأقباط بالعيد في 19 من نفس ذات الشهر.