هاني الناظر: «مش خايف على الفلاح في الغيط من كورونا»

شدد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على ضرورة التزام المواطنين بقرارات الحكومة والعزل لتجنب تفاقم إصابات كورونا.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "الراجل اللي بيشتغل وسط الشمس في الغيط أنا مش قلقان عليه من كورونا، لأن معاه المحراث بتاعه، وبيروي الأرض ومعه فاسه، وهناك مسافات كبيرة بينه وبين الآخرين.. أنا خايف على الموظفين في المكاتب بسبب التكدس.. لكن مش قلقان على الفلاح في الغيط".كما شدد على ضرورة أن يأخذ المواطنين كافة الاحتياطات خلال تعاملهم في عملهم أو في الشارع، مؤكدًا أن البقاء في المنازل خلال تلك الفترة هو خط الدفاع الأول ضد كورونا.