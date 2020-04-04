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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المستشفيات الجامعية» يكشف حقيقة هروب مصابة بـ«كورونا» من معهد الأورام

السبت 04/أبريل/2020 - 09:23 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار
رباب الأهواني
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نفى الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ما تردد بشأن قيام طبيب بإحضار مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى معهد الأورام ثم هربت، مؤكدًا أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما.

وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن البروتوكول الطبي يوجب على المخالط أن يبقى في منزله لمدة 14 يوما، معلقا: "لا توجد في الدولة المصرية حالة ثبتت إيجابيتها بفيروس كورونا بالتحاليل خارج مستشفى العزل".

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