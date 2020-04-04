«المستشفيات الجامعية» يكشف حقيقة هروب مصابة بـ«كورونا» من معهد الأورام

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ما تردد بشأن قيام طبيب بإحضار مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى معهد الأورام ثم هربت، مؤكدًا أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما.وقال "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن البروتوكول الطبي يوجب على المخالط أن يبقى في منزله لمدة 14 يوما، معلقا: "لا توجد في الدولة المصرية حالة ثبتت إيجابيتها بفيروس كورونا بالتحاليل خارج مستشفى العزل".