«بنعدّي».. جديد حسين الجسمي لمواجهة «كورونا» (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان "بنعدّي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وخصّصها لأزمة فيروس كورونا، داعيًا فيها جميع الناس إلى التفاؤل والتمسك بالأمل.الأغنية من كلمات أنور المشيري وألحان فهد الناصر وتوزيع محمد همّام و"ميكس" صهيب العوضي، والتي أهداها الجسمي إلى دول الخليج والعالم العربي لبث روح التفاؤل والنظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار، رغم كل الظروف الصعبة الراهنة.وشارك أن الجسمي، في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.