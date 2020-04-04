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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: ارتفاع كبير فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت 04/أبريل/2020 - 07:15 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع كبير في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للررودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

الصغرى 20 والعظمى 35

الكوم الصغرى 21 والعظمى 35

طنطا الصغرى 20 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34

الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 31

بلطيم الصغرى 18 والعظمى 32

مطروح الصغرى 20 والعظمى 32

السلوم الصغرى 22 والعظمى 33

سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 29

دمياط الصغرى 19 والعظمى 30

الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 31

الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 36

السويس الصغرى 20 والعظمى 36

العريش الصغرى 18 والعظمى 30

رفح الصغرى 17 والعظمى 29

رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32

نخل الصغرى 14 والعظمى 34

نويبع الصغرى 21 والعظمى 33

طابا الصغرى 19 والعظمى 30

كاترين الصغرى 13 والعظمى 27

الطور الصغرى 18 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 32

الفيوم الصغرى 20 والعظمى 35

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 36

المنيا الصغرى 19 والعظمى 36

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 36

سوهاج الصغرى 20 والعظمى 36

قنا الصغرى 21 والعظمى 37

الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37

أسوان الصغرى 23 والعظمى 38

أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 38

الوادي الجديد الصغرى 20 والعظمى 36

شلاتين الصغرى 21 والعظمى 36

أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 36

حلايب الصغرى 22 والعظمى 37

رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 37

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