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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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باحث فى علم الفيروسات يحسم الجدل بشأن انتقال «كورونا» عن طريق الهواء

السبت 04/أبريل/2020 - 06:05 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور إسلام حسن، الباحث في علم الفيروسات، إنه لم يثبت حتى الآن احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الجو والهواء.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن الطريقة المثبتة حتى الآن هي انتقاله عن طريق الرذاذ، والذي يتطلب القرب بين الشخص المصاب والشخص السليم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

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