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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ أمراض جلدية: الذقن والشارب ينقلان «كورونا» فى هذه الحالة

السبت 04/أبريل/2020 - 04:33 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، طريقة انتقال فيروس كورونا، قائلًا: «إن كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس أو الكحة».

وأضاف الدكتور هاني الناظر، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه عند العطس ينزل الرذاذ على الذقن والشارب، وإذا لم يتم غسيلهما على الفور فمن الممكن أن ينقل فيروس كورونا.


وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية، أن غسل الأيدي بالماء والصابون يكون بعدد مرات طبيعية وليست كثيرة كما يفعلها البعض، وأنه من الطبيعي غسل الأيدي قبل وبعد الأكل، مشيرًا إلى أن صابون الجلسرين أمن ولا يسبب أضرارًا.

وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام الكحول في المنزل، مبينًا أن هذه من العادات الخاطئة التي يفعلها الكثيرون، ولكن الكحول يستخدم عند الخروج من المنزل فقط وعند عدم توفر الماء والصابون كبديل لهم.

وشدد على ضرورة استخدام الكحول في المنزل، مشيرًا إلى أنه عند استلام الطلبات من البائع يجب مسح الأكياس بكحول وبطريقة معينة وهي وضع الكحول على قطعة قطن ومسح الأكياس من الخارج بقطعة القطن هذه، وليس بالرش المباشر على الأكياس.

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