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أحمد موسى يطالب بتطبيق حظر كامل (فيديو)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 11:34 م
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لم تقصر مع المواطنين المصريين لإعادتهم من الخارج، على الرغم من أن دول اقتصادية غنية لم تقم بالخطوات التي قامت بها مصر من أجل إعادة أبنائها.

وأضاف خلال حلقة برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن العائدين لم يلتزموا بقرار الحجر المنزلي واختلطوا بغيرهم، ووصلت أعداد الإصابة إلينا بهذا الشكل، لذلك لابد أن نغلق على بعضنا لفترة.

وتابع: «انتظر زيادة إجراءات أشد قوة الأسبوع المقبل من السابقة، وهي إما زيادة عدد ساعات الحظر أو تطبيق الحظر الكامل، وأمريكا أوقفت عددا كبيرا من الولايات ونص الكرة الأرضية يتواجدون في بيوتهم».

وطالب المواطنين بالالتزام، مشيرًا إلى أنه من الغد ستبدأ حالات الإصابة في الزيادة لعدم الالتزام.

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