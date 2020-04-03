مصري مصاب بكورونا في فرنسا يروي مأساته

عرضت الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها «كل يوم» المذاع على شاشة «ON» رسالة صعبة ومؤثرة لمواطن مصري يدعى أمير طلعت تحدث فيها عن إصابته بفيروس كورونا والإجراءات والتعامل الصعب الذي يواجهه في باريس.وقال خلال الفيديو الذي عرض على فضائية إنه أصيب بفيروس كورونا وعلى الفور تم وضعه في مكان مخصص لذلك.مستطردًا: «نقيم في صالة في ناس شبهي بالهبل كتير.. كلهم يتساقطون من التعب».وتابع: «يتم التعامل بالقوة، معرفش في مصر زعلانين إنكم قاعدين في البيت ليه؟.. يا ريت أقعد في البيت ومخرجش بس مقعدش في الوضع اللي أنا فيه ده».واستطرد: «إحنا في مصر عندنا قلب وبالنسية للي أنا فيه، مصر أحسن من هنا مليون مرة.. مصر مهما يحدث، فيها قلب وإحساس، لكن هنا مهما تتقطع محدش بيفكر فيك».