684 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» في بريطانيا

قال وزير الصحة البريطاني، اليوم الجمعة، ما زلنا في حاجة إلى متطوعين إضافيين في القطاع الطبي لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.وأشار وزير الصحة البريطاني، إلى أن أكثر من 2000 سرير طبي إضافي أصبحت جاهزة الآن لاستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا.أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، ارتفاعا غير مسبوق لعدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا بواقع 684 حالة جديدة في يوم واحد.وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن هذا الفيروس القاتل خلال اليوم الماضي من 2921 إلى 3605 حالات، بنسبة 23%، ما يمثل أكبر زيادة يومية لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة المتحدة.